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Spor

Interli futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 17:35:35 -
Interli futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı

ANKARA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcularda pozitif vakaya rastlanmadığı ve bireysel antrenmanların başlayacağı belirtildi.

Futbolcuların ve kulüp çalışanlarının sağlığının korunması için azami dikkat gösterildiği kaydedildi.

İtalya'da takımlar antrenmanlara dönmeden önce oyuncularını Kovid-19 testinden geçirmeye başlamış, Torino, Fiorentina ve Sampdoria'da pozitif vakalar tespit edilmişti.

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