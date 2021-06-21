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Spor Inter'in planı: Eriksen'in yerine Hakan Çalhanoğlu
Spor

Inter'in planı: Eriksen'in yerine Hakan Çalhanoğlu

Inter, yaşadığı kalp sorunu nedeniyle futbolu bırakan Eriksen'in yerine Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 11:49:00 -
Inter'in planı: Eriksen'in yerine Hakan Çalhanoğlu

Inter'in Danimarkalı futbolcusu Christian Eriksen'in EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka - Finlandiya mücadelesinde aniden kalbi durdu. Kalbine pil takılan Eriksen'in futbola devam edemeyeceğinin açıklanmasının ardından İtalyan ekibi, Danimarkalı futbolcunun alternatiflerini aramaya başladı.

La Gazzetta dello Sport'un iddiasına göre Milan ile sözleşme yenilemeyen Hakan Çalhanoğlu, Inter'in gündemine geldi. Hakan'ı Milan'dan koparmak isteyen Inter'in futbolcunun menajerine teklif yaptığı iddia edildi.

Teklifin detayları henüz ortaya çıkmazken Milan'dan 5 milyon Euro talep eden Hakan Çalhanoğlu'nun aynı rakamı vermesi durumunda İnter'e imza atabileceği belirtildi. Milan'ın Çalhanoğlu'na yaptığı son teklif 4 milyon Euro ve bonuslar şeklindeydi.

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 43 maçta forma giyen milli futbolcu 9 gol 12 asistlik performans sergilemişti. Öte yandan 27 yaşında ki oyuncu EURO 2020'de milli formayla çıktığı 3 karşılamada da skor katkısı yapamadı.

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