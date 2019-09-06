İnter'den flaş adım! Bir sene sonrası için harekete geçtiler

Bilgehan Sarı Yeniakit.com.tr

Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 9 ay sonra bitecek olan Mario Götze için İnter’in ilgisi olduğu öğrenildi. 2013 senesinde Borussia Dortmund’dan Bayern Münih’e 37 milyon Euro karşılığında transfer olan Mario Götze, 3 yıl boyunca Bayern Münih forması giyen ve 2016’da 22 milyon Euro bonservis bedeli ile tekrar Borussia Dortmund’a dönen Götze’nin son talibi İtalyan ekibi İnter oldu.

Bu sene durgun

Bayern Münih formasıyla 114 maça çıkan ve 36 gol 24 asistlik performans sergileyen Mario Götze, Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 200 maçta 42 kez rakip ağları havalandırırken 60 asist yaparak takıma önemli bir katkıda bulundu. Bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 2 maçta gol ya da asist üretemedi. Mario Götze'in Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 30.06.2020’de sona eriyor ve İnter oyuncuyu bedelsiz olarak kadroya katmayı planlıyor.