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İnter'den flaş adım! Bir sene sonrası için harekete geçtiler

Transfer döneminde son olarak 65 milyon Euro karşılığında Romelu Lukaku’yu ve kiralık olarak Alexis Sanchez’i kiralayan İnter’in, sözleşmesi 9 ay sonra bitecek olan Mario Götze için Borussia Dortmund’la görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

06 Eylül 2019 Cuma 01:44
İnter'den flaş adım! Bir sene sonrası için harekete geçtiler

 Bilgehan Sarı  Yeniakit.com.tr 

Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 9 ay sonra bitecek olan Mario Götze için İnter’in ilgisi olduğu öğrenildi. 2013 senesinde Borussia Dortmund’dan Bayern Münih’e 37 milyon Euro karşılığında transfer olan Mario Götze, 3 yıl boyunca Bayern Münih forması giyen ve 2016’da 22 milyon Euro bonservis bedeli ile tekrar Borussia Dortmund’a dönen Götze’nin son talibi İtalyan ekibi İnter oldu.

Bu sene durgun

Bayern Münih formasıyla 114 maça çıkan ve 36 gol 24 asistlik performans sergileyen Mario Götze, Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 200 maçta 42 kez rakip ağları havalandırırken 60 asist yaparak takıma önemli bir katkıda bulundu. Bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 2 maçta gol ya da asist üretemedi. Mario Götze'in Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 30.06.2020’de sona eriyor ve İnter oyuncuyu bedelsiz olarak kadroya katmayı planlıyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 01:44
  1. İnter
  2. Götze

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