  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü ABD'li General Hodges'un özel röportajı! Bölgede tansiyon yüksek... Perde arkasında Rusya ve Çin tehdit

Erdoğan'dan Akkuyu Nükleer Güç Santrali açıklaması

Arkasında kimler ve neler var? Enver Aysever Ekrem’in sırrını açıkladı

CHP medyasının kol kanat gerdiği cinayete acılı baba isyan etti!

İmamoğlu'nda bu eyleme iştirak edecek 'göz' var mıdır?! Van'da DEM Parti önünde evlat nöbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk istismarcılarının ve DEM müptelalarının devrini kapatalım

Anketçi Özer Sencar açıkladı! Eş başkan Ekrem ve Özgür’e çok kötü haber

Oğluyla Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok için kırmızı bülten talebi

MSB'den ABD'nin skandal görüşmesine sert tepki! 'Terörle mücadele teröristlerle yapılmaz"

Hafta sonu nişana düğüne gidecekler dikkat! Çeyrek ve gram altın uçuyor!
Spor Inter'de Hakan Çalhanoğlu belirsizliği
Spor

Inter'de Hakan Çalhanoğlu belirsizliği

Yeniakit Publisher
2024-03-07 20:14:00 -
Inter'de Hakan Çalhanoğlu belirsizliği

Inter'de sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Hakan Çalhanoğlu'nda belirsizlik sürüyor. Takımla çalışmalara yeni başlayan milli futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Atletico Madrid rövanşına yetişmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

Inter'de sakatlığı geçen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili belirsizlik yaşanıyor.

İLK 11'DE YER ALMAYABİLİR

Milli futbolcu, Bologna ile oynanacak karşılaşma öncesi tamamen iyileşti. Ancak teknik direktör Simone Inzaghi, sakatlıktan yeni çıkan başarılı futbolcuyu doğrudan ilk 11'de kullanmayabilir.

BOLOGNA'DAN SONRA ATLETICO

Bologna maçının ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile rövanş karşılaşmasına çıkacak Inter'de, Inzaghi bu karşılaşmayı da düşünerek Hakan'a Bologna karşılaşmasında sonradan süre verebilir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

HAKAN'IN PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu'nun Bologna karşılaşmasında ilk 11'de olup olmayacağına cuma ve cumartesi günü yapılacak toplantıların ardından karar verilecek.

Inter'de bu sezon 30 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 3 asist yaptı.

Inter, İtalya Serie A'da cumartesi günü Bologna deplasmanına gidecek. Simone Inzaghi'nin ekibi, Bologna maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü İspanya'da Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23