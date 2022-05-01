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Spor Inter, Udinese'yi deplasmanda yıktı
Spor

Inter, Udinese'yi deplasmanda yıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 35. haftasında Inter, deplasmanda Udinese'yi 2-1'lik skorla devirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 22:10:00 -
Inter, Udinese'yi deplasmanda yıktı

Şampiyonluk mücadelesi veren Inter, orta sıralardaki Udinese'ye konuk oldu. Udine kentindeki Dacia Arena'daki mücadelede konuk ekip, 12. dakikada Ivan Perisic’in golüyle 1-0 öne geçti. Inter, 39. dakikada Lautaro Martinez ile farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı, Inter'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Ev sahibi Udinese 72. dakikada Ignacio Pussetto ile farkı 1'e indirdi. Mücadelede başka gol olmayınca Inter, Udinese'yi 2-1 yenerek, puanını 75'e yükseltti.

Bu sonuçla, Inter şampiyonluk yolundaki rakibi 77 puanlı lider Milan ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu. Inter'in ezeli rakibi Milan da bugün konuk ettiği Fiorentina'yı 1-0 yenerek liderliğini sürdürmüştü.

43 puanla 12. sırada yer alan Udinese ise haftayı puansız kapattı ve ligde 12. mağlubiyetini aldı.

Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kart cezalısı olduğu için takımını Udinese maçında yalnız bıraktı.

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