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Spor Inter, Sampdoria'yı gole boğdu
Spor

Inter, Sampdoria'yı gole boğdu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında Inter, konuk ettiği Sampdoria'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 04:02:00 -
Inter, Sampdoria'yı gole boğdu

Ligin iddialı ekiplerinden Inter'e Sampdoria karşısında galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Stefan De Vrij, 44. dakikada Nicolo Barella ve 73. dakikada Joaquin Correa attı.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 83. dakikaya kadar forma giydi ve daha sonra yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Mavi-siyahlı takım, Sampdoria karşısında aldığı 3 puanla, puanını 24 yaptı ve 5. sıraya yükseldi.

Diğer yandan Inter, bu maçla galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

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