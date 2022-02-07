Inter-Roma maçı ne zaman hangi kanalda?
Inter-Roma maçı canlı | İtalya Kupası çeyrek final maçında Inter ile Roma karşı karşıya gelecek. Peki, Inter-Roma maçı ne zaman? Inter-Roma maçını hangi kanal veriyor?
Futbolseverler İtalya Kupası çeyrek finalinde oynanacak Inter-Roma maçının ne zaman olduğunu, hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, İtalya Kupası maçlarını hangi kanal veriyor?
Inter-Roma maçı ne zaman hangi kanalda?
Inter ile Roma 8 Şubat Salı akşamı karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak olan mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
İtalya Kupasına son 16 turundan dahil olan Inter, Empoli'yi uzatmalarda 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Roma ise Seri B ekibi Lecce'yi 3-1 yenerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.