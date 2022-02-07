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Spor Inter-Roma maçı ne zaman hangi kanalda?
Spor

Inter-Roma maçı ne zaman hangi kanalda?

Inter-Roma maçı canlı | İtalya Kupası çeyrek final maçında Inter ile Roma karşı karşıya gelecek. Peki, Inter-Roma maçı ne zaman? Inter-Roma maçını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-02-07 20:06:00 -
Inter-Roma maçı ne zaman hangi kanalda?

Futbolseverler İtalya Kupası çeyrek finalinde oynanacak Inter-Roma maçının ne zaman olduğunu, hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, İtalya Kupası maçlarını hangi kanal veriyor?

Inter-Roma maçı ne zaman hangi kanalda?

Inter ile Roma 8 Şubat Salı akşamı karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak olan mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

İtalya Kupasına son 16 turundan dahil olan Inter, Empoli'yi uzatmalarda 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Roma ise Seri B ekibi Lecce'yi 3-1 yenerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

 

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