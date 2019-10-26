Inter Parma maçı kaç kaç bitti?
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Inter ile Parma karşı karşıya geldi. Peki, Inter Parma maçı kaç kaç bitti?
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Inter ile Parma karşı karşıya geldi. Peki, Inter Parma maçı kaç kaç bitti?
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Inter sahasında Parma'yı konuk etti. İşte, Inter Parma maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 2-2
Mücadele iki ekibin karşılıklı ataklarıyla başladı.
23. dakikada Candreva attığı golle Inter'i öne geçirdi: 1-0
Bu golden 3 dakika sonra sahneye çıkan Karamoh skoru dengeledi: 1-1
30. dakikada Gervinho, Parma'yı öne geçiren golü kaydetti: 1-2
51. dakikada Lukaku skoru eşitledi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki ekip de sahadan 1 puanla ayrıldı.