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Spor Inter-Liverpool maçı ne zaman hangi kanalda?
Spor

Inter-Liverpool maçı ne zaman hangi kanalda?

Inter Liverpool maçı şifreli kanalda mı? Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler Inter ile Liverpool arasında oynanacak maçın ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Inter maçını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-02-16 13:13:00 -
Inter-Liverpool maçı ne zaman hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı başladı. Futbolseverler ise Inter ile Liverpool arasında oynanacak maçın ne zaman saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı.

Inter-Liverpool maçı ne zaman hangi kanalda?

Inter ile Liverpool bu gece TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek. Giuseppe Meazza'da oynanacak maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Zorlu mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak. Maçı izleyebilmek için Exxen'e üye olmanız gerekiyor. Ayrıca Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sports maçı şifresiz olarak yayımlayacak.

Muhtemel 11'ler

Inter: Handanovic, Skriniar, Vrij, Bastoni, Dumfries, Vidal, Brozovic, Perisic, Hakan Çalhanoğlu, Martinez, Dzeko

Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Mane, Salah, Jota

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