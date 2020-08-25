  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Inter ile Conte yola birlikte devam etme kararı aldı
Spor

Inter ile Conte yola birlikte devam etme kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 21:02:21 -
Inter ile Conte yola birlikte devam etme kararı aldı

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktör Antonio Conte ile gelecek sezonda birlikte devam etme konusunda anlaştı.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan kısa açıklamada, kulüp yöneticileri ve teknik direktör Conte’nin bugün, süreklilik ve stratejiye odaklanan yapıcı bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.

Açıklamada, tarafların kulübün proje ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda birlikte çalışmaya devam etmenin temellerini attığı ifade edildi.

Corriere dello Sport’un haberine göre, Conte ile Inter kulübünün Çinli patronu Steven Zhang arasındaki görüşmenin 3 saati aşkın sürdüğü belirtilirken, görüşme sonunda Conte'nin Inter'de kalmasının resmiyete kavuştuğu kaydedildi.

Basında son günlerde Inter’de Antonio Conte’nin yerine Juventus ve Milan’ın eski hocası Massimiliano Allegri’nin getirileceği yazılıyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!
Dünya

Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan'a karşı bölgede ordu kurma kararı aldıklarını duyurdu.
İlk kez konuştu! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtan doğal gaz açıklaması
Gündem

İlk kez konuştu! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtan doğal gaz açıklaması

Doğal gaz keşfi ile ilgili 5 gün boyunca adeta sessizliğe gömülen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu’nun doğal gaz ..
Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı
Gündem

Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı

Türkiye'nin bölgede giderek yükselen gücü ve etkisi dünya basınında endişeyle karşılandı. Savunma sanayinde büyük bir ivme yakalayarak şahla..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı