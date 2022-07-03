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Spor Inter, Andre Onana ile anlaştı
Spor

Inter, Andre Onana ile anlaştı

Serie A ekiplerinden Inter, 7 sezondur Ajax forması giyen Andre Onana'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 00:37:00 -
Inter, Andre Onana ile anlaştı

Inter, Ajax'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'nın transferini duyurdu.

26 yaşındaki Andre Onana, 7 sezonluk profesyonel kariyerinin tamamında Ajax forması giymişti. Inter, bu transferi bedelsiz olarak gerçekleştirdi. Inter, daha önce Joaquin Correa, Romelu Lukaku ve Henrikh Mkhitaryan transferlerini tamamlamıştı.

Andre Onana, 5 yıllık anlaşmanın karşılığında sezon başına 3 milyon euro kazanacak.

Kamerunlu kaleci Ajax forması altında 3 kez Hollanda Eredivisie, 2 kez Hollanda Kupası ve 1 kez Hollanda Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.

Onana, geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 9 maça çıktı ve kalesinde 10 gol gördü.

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