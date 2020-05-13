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Teknoloji

Intel'den yapay zeka hamlesi

Teknoloji devi Intel, Pensilvanya Üniversitesi işbirliği ile beyin tümörünü anında tespit edebilecek bir yapay zeka üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 04:12:00 -
Intel'den yapay zeka hamlesi

Webtekno'da yer alan bir habere göre, ABD'li teknoloji devi Intel, Pensilvanya Üniversitesi işbirliği ile birlikte beyin tümörünü anında tespit edebilecek bir yapay zeka üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan Intel mühendislerinden Jason Martin, yaptığı bir açıklamada geliştirilecek yapay zekanın beyin tümörünü erken sürede teşhis edilebileceğini vurguladı. Martin, açıklamasında "Yapay zeka, beyin tümörünün erken tespiti için oldukça umut verici olduğunu gösterdi ancak tam potansiyeline ulaşması için tek bir tıp merkezinin sahip olduğundan çok daha fazla veri gerekecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Intel'in, Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından desteklenen yeni yapay zeka için Pensilvanya Üniversitesi dışında ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, İsviçre ve Hindistan’da hizmet veren 29 sağlık kuruluşu ve araştırma enstitüsüyle iş birliği yapacağı belirtildi.

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