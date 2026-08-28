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Teknoloji Intel Monsters Reloaded 2026 başladı
Teknoloji

Intel Monsters Reloaded 2026 başladı

Yeniakit Publisher
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Intel Monsters Reloaded 2026 başladı

Monster Bilgisayar ve Intel iş birliğiyle düzenlenen 7. Intel Monsters Reloaded espor turnuvasında heyecan yeniden başlıyor. Türkiye, Avrupa ve MENA bölgesinden oyuncuları bir araya getirecek uluslararası turnuva, bu yıl da VALORANT, Counter-Strike 2 (CS2) ve League of Legends mücadeleleriyle oyun dünyasının nabzını tutacak. Profesyonel ve amatör oyuncuların mücadele edeceği turnuva, geniş katılımlı elemeleri ve yüksek ödül havuzuyla espor tutkunlarına rekabet dolu bir sezon sunacak. Başvurular, monsternotebook.com.tr üzerinden yapılıyor.

Bu yıl Intel Monsters Reloaded 2026 kapsamında oyuncuları toplam 50.000 dolar değerinde büyük bir ödül havuzu bekliyor. VALORANT turnuvasında toplam 40.000 dolarlık ödül havuzu için mücadele edilirken, Counter-Strike 2 ve League of Legends turnuvalarında ise ayrı ayrı 5.000 dolarlık ödül havuzları bulunuyor. Oyuncular, turnuva boyunca yalnızca şampiyonluk kupası için değil, prestijli ödüllerin sahibi olmak ve espor dünyasında iz bırakacak bir başarıya imza atmak için mücadele edecek.

Esporun dev takımları sahneye çıkıyor

VALORANT maratonu, 3 Eylül'de başlayacak. Türkiye açık elemeleriyle start alacak. Dört açık elemenin ardından başarılı olan toplam altı takım, davetli iki takımla birlikte Türkiye kapalı elemeleri'nde mücadele edecek. Aynı dönemde düzenlenecek iki EMEA açık elemesinden toplam dört takım EMEA kapalı elemeleri'ne yükselecek. Bu aşamayı başarıyla tamamlayan takımsa ana etkinlikte yerini garantileyecek. Türkiye kapalı elemelerinden çıkacak dört takım, EMEA kapalı elemelerinden gelecek bir takım ve davetli üç takım, Intel Monsters Reloaded 2026 ana etkinliğinde karşı karşıya gelecek. Ana etkinlik sonunda başarılı olan iki takım Playoff aşamasına yükselirken, davetli iki takımın da katılımıyla şampiyonluk yolundaki son mücadele başlayacak.

 

Playoff aşamasının tamamlanmasının ardından şampiyonluk yolculuğu, 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde ESA Espor Arena'da düzenlenecek yarı final ve büyük final karşılaşmalarıyla zirveye ulaşacak. Ana etkinlik şampiyonu ve davetli üç büyük takımının mücadele edeceği final aşamasında ekipler, canlı seyirci önünde şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Toplam 40.000 dolarlık ödül havuzundan pay sahibi olmak isteyen takımlar, yılın öne çıkan VALORANT organizasyonlarından birinde kupaya uzanmak için mücadele edecek.

Online’da rekabet kesintisiz devam edecek

Counter-Strike 2 ve League of Legends turnuvaları tamamen çevrimiçi formatta gerçekleştirilecek. Şampiyonlar, çevrimiçi oynanacak final karşılaşmalarının ardından belli olacak. Yüzlerce takımın büyük ödül için kıyasıya mücadele edeceği organizasyonlarda, her iki oyun için de 5.000 dolarlık ödül havuzu bulunuyor. İkişer açık elemenin ardından yükselen dörder takım olmak üzere toplam sekiz takım, Playoff aşamasında mücadele ederek şampiyonluk yolunda yarışacak.

 

Bugüne kadar 200.000 doların üstünde ödül dağıtıldı

Intel Monsters Reloaded turnuvaları bugüne kadar toplamda 200.000 doların üzerinde ödül dağıtarak espor dünyasında önemli bir yere sahip oldu. ESA Espor Arena'da düzenlenen büyük finaller, binlerce oyunseveri bir araya getirirken, Intel Monsters Reloaded 2026 ise daha da genişleyen yapısıyla rekabetin çıtasını yükseltiyor. Intel Monsters Reloaded 2026 süresince monsternotebook.com.tr adresinde turnuvaya özel kampanyalar ve indirimler de oyunseverleri bekliyor olacak. Intel'in en güncel nesil işlemcileriyle donatılmış Monster Notebook cihazlar ve aksesuarlar, espor tutkunlarına özel fırsatlar sunacak.

Intel Monsters Reloaded 2026’ya sektörünün güçlü markalarından destek

Intel Monsters Reloaded 2026, farklı sektörlerden güçlü markaların desteğiyle oyun ve espor dünyasındaki heyecanı daha da büyütüyor. Bu yılın ana sponsorluğunu yenilikçi bellek ve depolama çözümleriyle öne çıkan Sandisk üstlenirken, Philips OneBlade stil sponsoru olarak yer alıyor.  Güçlü marka iş birlikleriyle desteklenen turnuva bu yıl da oyunculara ve oyunseverlere yüksek rekabetin yanı sıra eğlenceli bir turnuva deneyimi sunacak.

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