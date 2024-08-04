Instagram'ın kapatılması Demirtaş'ı çıldırttı! Açılması için adeta yalvardı
Muhalifler tarafından pohpohlanarak 'ekonomist' olarak pazarlanan Özgür Demirtaş, Instagram açılsın diye adeta yalvardı. Her türlü ahlaksızlığın, dolandırıcılığın olduğu Instagram’ı açtırmak için hükümete seslenen Demirtaş, “açın lütfen. Hadi açın!" ifadelerini kullandı.
Özgür Demirtaş, Instagram’ın kapatılmasına yönelik hükümete çağrıda bulundu. Instagram’In kapatılmasıyla gelir kaybı yaşayan Demirtaş, Demirtaş, sosyal medya platformunun Türkiye için kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, Instagram’ın açılmasını talep etti.
Özgür Demirtaş:
"Gerekiyorsa TEK BAŞIMA muhalefet yaparım Instagramı Açtırırım.
— Instagram’da Yüzbinlerce Kişi Müşteri Buluyor.
— Instagram’da Yüzbinlerce Kişi Ticaret Yapıyor.
— Instagram’da Binlerce Kişi İhracat ilişkisi kuruyor.
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— Instagram’daki Binlerce Kişi VERGİ veriyor.
Siyaset Yapacağım Diye Tüm Sosyal Medya KAPATILAMAZ.
AÇIN LÜTFEN. HADİ AÇIN!"
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