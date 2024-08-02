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Teknoloji Instagram'ın erişime kapatılmasının günlük maliyeti belli oldu
Teknoloji

Instagram'ın erişime kapatılmasının günlük maliyeti belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-02 19:31:00 -
Instagram'ın erişime kapatılmasının günlük maliyeti belli oldu

BTK'nın erişim engeli koyduğu Instagram, e-ticarette büyük kayıplara neden oluyor. İşte detaylar...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenen Instagram, e-ticaret sektöründe büyük bir kayba yol açıyor. ETİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Instagram'ın günlük kaybını ve sektöre etkilerini açıkladı.

Instagram’a Erişim Engeli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram'a katalog suçları gerekçesiyle erişim engeli getirdi. Şu an için engelin ne zaman kaldırılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, engelin Instagram'ın tutumuna bağlı olarak süreceğini belirtiyor.

E-Ticaret Üzerindeki Etkiler

Bu erişim kısıtlamasının e-ticaret sektörü üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabileceği ifade ediliyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Türkiye'deki e-ticaretin yaklaşık yüzde 10'unun sosyal medya üzerinden gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Ekmekçi, şu ifadelerde bulundu:

“Günlük 930 milyon TL'ye tekabül eden bu işlem hacmi, influencer’lar aracılığıyla 1,9 milyar liraya kadar çıkabilir. Bu kayıp doğrudan yok olmayacak, fakat başka zaman dilimlerine veya alternatif platformlara kayabilir.”

E-Ticaret Hedefleri ve Kısıtlamaların Önemi

Ekmekçi, e-ticaretin tüm kanallarının önemine vurgu yaparak, yıl sonu için belirlenen 3,4 trilyon liralık işlem hacmi hedeflerine ulaşmak için her türlü kısıtlamanın sektörde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
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