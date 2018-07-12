Instagram'dan 'mavi tik' müjdesi! Instagram hesap onaylama nasıl yapılır?

Instagram, son zamanlarda yaptığı yeniliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Birkaç gün önce bana soru sor özelliğini yayına alan Instagram, şimdi de kullanıcıların hesap onaylama talebinde bulunmasını sağlayan yeni bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu.

Paylaşılan bilgilere göre, uygulama üzerinden kullanıcılar doğrudan onaylı hesap için başvuruda bulunabilecek. Gönderilen talepleri inceleyen Instagram, uygun gördüğü profillere, hesabın onaylı olduğuna dair mavi tik sembolü verecek.

HESAP ONAYLAMA NASIL YAPILIR?

Instagram'ın yeni özelliği şimdilik test aşamasında olduğu için sınırlı sayıda kullanıcıya sunulmuş durumda. Hesap onaylama özelliği ilerleyen dönemlerde bütün kullanıcılara gelmesi bekleniyor.

INSTAGRAM HESAP ONAYLAMA NE DEMEK?

Bazı hesaplar Instagram tarafından doğrulanarak kimliklerinin gerçek olduğu bilgisi insanlara sunulmaktadır. Bir hesap doğrulandığında, aramada ve profilinde hesap adının yanında mavi bir doğrulanmış simgesi görünür.

Doğrulanmış simgeleri olan hesaplar Instagram'daki tanınmış kişilere, ünlülere ve global markalara aittir. Bu hesaplara doğrulanmış simgesinin verilmesinin sebebi, taklit edilme olasılıklarının yüksek olmasıdır.

(Yeni Şafak)