  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Diyarbakır'da Kovid-19'a karşı aşılama çalışması sürüyor
Zam geldi! İşte Anzer balının yeni fiyatı
Şenol Güneş duyurdu! "Emre Belözoğlu olmadı"
Tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş İsmail Şebelek, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
Medya Instagram'dan flaş karar! Artık zorunlu oldu
Medya

Instagram'dan flaş karar! Artık zorunlu oldu

Instagram, güvenlik konusunu ön plana atarak artık kullanıcılardan doğum günlerini paylaşmasını isteyecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 15:11:00 -
Instagram'dan flaş karar! Artık zorunlu oldu

Instagram, platformdaki genç kullanıcılar için yeni bir güvenlik zorunluğu getirdi. Artık güvenlik için kullanıcıların doğum günlerini Instagram ile paylaşması zorunlu hale geldi.

Instagram, platforma yeni bir zorunluluk getiriyor. Facebook’ta başkan yardımcılığı yapan Pavni Diwanji’nin yakın zamanda yaptığı bir açıklamaya göre platformda bulunan kullanıcıların doğum günlerini paylaşması gerekecek.

Instagram, bu uygulamayı 2019’un sonlarından beri yapıyordu ancak zorunlu değildi. Şimdiki açıklamalara göre bu değişecek ve herkesin doğum gününü paylaşması zorunlu hale gelecek. Açıklamalara göre bu karar, genç kullanıcıların daha güvenli ve özel bir deneyim yaşamasını sağlamak için verildi.

Dogün günü eklemeyenler engellenecek

Diwanji’nin açıklamalarına göre doğum gününü paylaşmayan kullanıcıların Instagram’a ulaşımı engellenecek. Ayrıca, henüz doğum gününü girmemiş olan kullanıcılara yapması gerekenler hakkında bildirim gönderilecek.

Başkan yardımcısına göre doğum günü bilgisi genç kullanıcıların korunmasını sağlayacak. Ayrıca bilgi, yaşlara göre reklam gösterilmesinde ve yaş sınırı olan gönderilerin görüntülenmesinde işe yarayacak.

Yaşını yanlış söyleyenler tespit edilecek

Şirket, doğum günü konusunda yalan söyleme ihtimali olanlar için de bir yol geliştirdi. Açıklamalara göre bir yapay zekâ sistemi gönderileri inceleyerek kullanıcıların doğum günü hakkında yalan söyleyip söylemediğini tahmin edebilecek.

Diwanji bununla ilgili, “Gelecekte teknolojimiz, belirttiğiniz yaşta olmadığınızı anlayabilecek ve sizi yaşınızı doğrulamanızı sağlayacak olan seçenekleri içeren bir menüye yönlendirecek” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay