Teknoloji Instagram'da şifreleme kalkıyor: Kullanıcılar WhatsApp'a yönlendiriliyor
Instagram'da şifreleme kalkıyor: Kullanıcılar WhatsApp'a yönlendiriliyor

Meta, düşük kullanım nedeniyle Instagram mesajlarındaki uçtan uca şifrelemeyi 8 Mayıs 2026’dan itibaren kaldırıyor.

Sosyal medya devi Meta, direkt mesajlar için sunduğu Instagram uçtan uca şifreleme özelliğini kullanımdan kaldırıyor. Şirket, 8 Mayıs 2026 tarihinden itibaren bu güvenlik katmanını artık desteklemeyeceğini resmen duyurdu.

INSTAGRAM UÇTAN UCA ŞİFRELEME NEDEN SONA ERİYOR?

Firma sözcüsü, bu ani kararın arkasında yatan temel sebebin düşük kullanım oranları olduğunu belirtiyor. Çünkü kullanıcıların çok küçük bir kısmı sohbetlerinde bu ek güvenlik önlemini aktif olarak tercih ediyordu. Bu nedenle yetkililer, önümüzdeki aylarda söz konusu seçeneği platformdan tamamen çıkaracaklarını ifade ediyor. Mesajlarını şifrelemeye devam etmek isteyen kişilerin ise WhatsApp uygulamasına yönelmesi tavsiye ediliyor.

 

MESSENGER VE GEÇMİŞTEKİ GÜVENLİK ADIMLARI

İlginç bir şekilde, yapılan resmi açıklamada Messenger platformunun şifreleme durumu hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor. Şirket, yıllar süren çalışmaların ardından 2023 yılında Messenger için bu özelliği varsayılan olarak sunmaya başlamıştı. Ayrıca Meta’nın şifreli mesajlaşma yaklaşımı yıllar içinde birçok kez değişikliğe uğradı. Mark Zuckerberg, 2019 yılında tüm özel iletişimler için bu sistemin uygulanmasının en doğru adım olduğunu savunmuştu.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ VE ARTAN YASAL BASKILAR

Teknoloji devinin şifreleme hamleleri, kolluk kuvvetleri ve çocuk güvenliği örgütleri tarafından sıkça eleştiriliyor. Uzmanlar, bu sistemin sosyal medyadaki kötü niyetli kişileri tespit etmeyi fazlasıyla zorlaştırdığını iddia ediyor. Hatta kısa süre önce New Mexico’da görülen bir davada bu yasal endişeler defalarca gündeme geldi. Mahkemeye sunulan iç yazışmalar, şirket yöneticilerinin güvenlik ve gizlilik arasındaki sınırları hararetli bir şekilde tartıştığını açıkça gösteriyor.

Şeffaf tasarım: WhatsApp Business iOS'te yenilendi
WhatsApp'tan grup yeniliği: Yeni üyeye 100 mesaja kadar geçmiş
WhatsApp Plus başlıyor: Mesajlaşmada premium ayrıcalık
