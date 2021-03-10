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Teknoloji Instagram’da sesi yazıya çevirme nasıl yapılır? Instagram’da konuştuğunu yazıya döken özellik nasıl kullanılır?
Teknoloji

Instagram’da sesi yazıya çevirme nasıl yapılır? Instagram’da konuştuğunu yazıya döken özellik nasıl kullanılır?

Sesi yazıya çevirme Instagram’da merak ediliyordu. Instagram kullanıcıları, öyle bir özellik gelse de anlatmak istediğimi yazıya dökerek zaman harcamak yerine söylediklerimi yazıya dökecek bir özellik isteği içindeydi. Facebook kuruluşu Instagram, sesi yazıya dökecek bir özelliği hayata geçiriyor. Peki Instagram’da konuştuğunu yazıya özellik nasıl kullanılır?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 10:57:00 - 2021-03-10 10:58:59
Instagram’da sesi yazıya çevirme nasıl yapılır? Instagram’da konuştuğunu yazıya döken özellik nasıl kullanılır?

Instagram hikayelere getirdiği yeni efektle kullanıcıların işini kolaylaştırmayı hedefliyor. Instagram, hikaye paylaşımlarında değişikliğe gidiyor. Getirilen caption efektiyle paylaşımın üzerine yazı yazmak için konuşmak yeterli olacak. NTV'de yer alan habere göre, Instagram'ın yeni özelliği caption ile hikayelere yazı yazmak için konuşmanız yeterli olacak.

Instagram’da Sesi otomatik olarak yazıya dökülür mü?

Yani uygulama otomatik olarak sizin söylediklerinizi yazıya dökecek. Özellik halen test aşamasında. ABD'de sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. Henüz Türkiye'deki kullanıcılar caption özelliğini kullanamıyor. Özelliğin yakın zamanda Türkiye'de de kullanıma açılması bekleniyor.

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