Instagram’da beni takip edenleri toplu çıkarma İnstagram beni takip edenleri toplu çıkarma nasıl yaparım?

Instagram'da birini takipçilerim arasından nasıl çıkarabilirim? Hesabınız gizli olarak ayarlandıysa, Android ve iPhone için Instagram uygulamasında kişileri takipçileriniz arasından çıkarabilirsiniz:

Instagram Instagram hesabımı nasıl silerim?

Hesabınızı sildiğinizde, profiliniz, fotoğraflarınız, videolarınız, yorumlarınız, beğenmeleriniz ve takipçileriniz kalıcı olarak silinir. Biraz ara vermek istiyorsanız bunun yerine hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz.

Hesabınız silindikten sonra, Instagram'da yeni bir kişi tarafından alınmadığı sürece aynı kullanıcı adıyla kaydolabilir veya bu kullanıcı adını başka bir hesaba ekleyebilirsiniz.

Hesabınız Topluluk Kuralları'nı ihlal etmesi nedeniyle kaldırılırsa aynı kullanıcı adıyla tekrar kaydolamayacağınızı aklınızda bulundurun.

Güvenlik nedeniyle, bir hesabı sizin için silemiyoruz. Hesabınızın silinmesini talep etmek için hesabınıza giriş yapabiliyor olmalısınız. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz.

Instagram hesabınızın kalıcı olarak silinmesini talep etmek için:

Hesabınızı silmeden önce giriş yapmanızı ve Instagram'daki bilgilerinizin (fotoğraflar ve gönderiler gibi) bir kopyasını indirmenizi tavsiye ederiz. Hesabınız silindikten sonra Instagram'ın Verilerini İndir aracına erişemezsiniz. Bir mobil tarayıcı veya bilgisayardan Hesabını Sil sayfasına gidin. Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz.

Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğinizde görünür. [Kullanıcı adı]'nı sil'e tıklayın veya dokunun.

Farklı bir hesabı silmek isterseniz: