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Teknoloji Instagram'a gelen yeni özellik nostalji yaşatacak: MSN Messenger!
Teknoloji

Instagram'a gelen yeni özellik nostalji yaşatacak: MSN Messenger!

Sosyal medya platformu Instagram'a durum ekleme özelliği geldi. Böylece Instagram, bir dönemin popüler mesajlaşma yazılımı MSN Messenger'da da bulunan “durum" seçeneğinin bir benzerini kullanıcılarına sunmaya başladı. Bu durum bir çok kullanıcıya nostaljik bir deneyim yaşattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 14:47:00 -
Instagram'a gelen yeni özellik nostalji yaşatacak: MSN Messenger!

Instagram'dan önce hayatımızda birçok program vardı. Bunlardan biri de Microsoft'un geliştirdiği MSN Messenger'dı. Bir nesil tabiri caizse MSN Messenger ile büyüdü. Karşı tarafa titreşim gönderebildiğiniz, ne dinlediğinizi herkese gösterebildiğiniz bu programın en büyük özelliklerinden biri de durum ekleme özelliğiydi.

Bu sayede o an ne yaptığınızı MSN Messenger'daki kişilerinizle paylaşabiliyordunuz. Şimdi ise bu özelliğin bir benzeri Instagram'da karşımıza çıktı.

'Durum ekle' seçeneği

Sosyal medya platformu Instagram'ın WhatsApp'ta da bulunan durum ekleme özelliğini birçok kullanıcıya açtığı fark edildi.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, tıpkı MSN Messenger'da olduğu gibi meşgul, çalışıyor, mutlu ve kutluyor gibi durum özelliklerini profillerinde belirtebilecekler.

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