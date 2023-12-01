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Teknoloji Instagram'a bomba özellik: Artık hikayeler..
Teknoloji

Instagram'a bomba özellik: Artık hikayeler..

Yeniakit Publisher
2023-12-01 23:31:00 -
Instagram'a bomba özellik: Artık hikayeler..

Instagram, "My Week" özelliği sayesinde kullanıcıların 24 saat yerine hikayelerini 7 gün boyunca görüntülenebilmesini sağlayacak.

Sosyal medya platformu Instagram, hikayeler özelliğinin gösterim süresini uzatacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Bu özellikle birlikte platformdaki kullanıcıların hikayeleri 24 saat yerine 7 gün boyunca görüntülenebilecek. Öte yandan kullanıcılar, hikayelerini istedikleri zaman kaldırabilecek.

"My Week" olarak adlandırılan bu özelliğin ne zaman kullanıcılara ulaşacağı şimdilik bilinmiyor.

Ancak Instagram'a gelecek özellikleri önceden haber vermesiyle tanınan Alessandro Paluzzi'nin aktardığına göre, Instagram'ın böyle bir özellik üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda kullanıcılara sunmayı hedeflediği kaydedildi.


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Profilde ayrı bir bölüm olacak

Instagram'ın üzerinde çalıştığı "My Week" özelliği, kullanıcıların profilinde yer alacak. Dileyen kullanıcılar, bu kısma 7 gün boyunca kalan hikayeler ekleyebilecek.

En çok da sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan kullanıcıların işine yarayacak olan bu özellik, çeşitli etkinliklere dair hatırlatmalar, gezilere dair yeni hikâyeler ve kişisel amaçlar için bile kullanılabilecek.

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