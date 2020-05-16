Instagram'a bomba özellik!

Koronavirüs pandemisi dolayısıyla birçok yenilik getiren, 1 milyar aktif kullanıcısı bulunan sosyal medya devi Instagram, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla canlı yayınları IGTV'ye kaydedebilmeyi sağlayan yeni özelliğin yayınlandığını duyurdu.

Bugünden itibaren kullanılmaya başlanacak olan yeni güncelleme kapsamında, kullanıcıların yaptıkları canlı yayınları 24 saatten fazla bir süre arşivleyebileceği belirtildi.