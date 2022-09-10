Instagram, 'repost' özelliğini getiriyor! Test etmeye başladı

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

Meta bünyesinde hizmet veren şirket, şimdilerde kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Şimdiye kadar Instagram kullanıcıları, başka bir hesaptaki fotoğrafı veya videoyu kendi hesaplarında yayınlamak için, Instagram ile doğrudan alakası olmayan üçüncü taraf repost uygulamalarından faydalanıyordu.

Repost özelliği test ediliyor

Bu sorunu ortadan kaldırmak için çalışmalara başlayan sosyal medya platformu, repost özelliğini uygulamaya dahil etmek için çalışmalara başladı.

Uygulama içerisindeki paylaşım menüsüne eklenecek yeni buton, profildeki ikonların hemen yanında yer alacak.

Meta’dan bir sözcü, tıpkı Hikayeler’de olduğu gibi Akış’ta da gönderileri yeniden paylaşma özelliğini test etmeye başlayacaklarını söyledi.

Şirketin sözcüsü, testin, kısa süre içerisinde belli kullanıcılara açılacağını sözlerine ekledi.

Instagram'a gelen özellikleri önceden sızdırmasıyla bilinen mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi'ye göre Instagram, repost butonuyla paylaşılan bütün gönderileri profilde ayrı bir sekmede yayınlayacak.

Instagram'ın "repost" özelliğini tüm kullanıcılara ne zaman sunmayı planladığı henüz bilinmiyor.

İlginizi çekebilir → 10 Eylül 2022 hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? → TIKLAYINIZ