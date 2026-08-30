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Gündem Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı’nı selamladılar Donanma İstanbul’a indi
Gündem

Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı’nı selamladılar Donanma İstanbul’a indi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte TCG Anadolu’nun öncülüğündeki 15 gemi, İstanbul Boğazı’nda kuzeyden güneye doğru geçiş yaptı. Geçişe TCG Anadolu, Savarona, Oruçreis, Salihreis, Turgutreis, Giresun, Heybeliada, Burgazada, Büyükada, Tufan, Amasra, Alemdar, Işın, Dolunay ve Doğanay isimli gemiler katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte TCG Anadolu’nun öncülüğündeki 15 gemi, İstanbul Boğazı’nda kuzeyden güneye doğru geçiş yaptı. Gemiler, Boğaz geçişi sırasında Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı önünden geçerek anıtı selamladı.

Geçişe TCG Anadolu, Savarona, Oruçreis, Salihreis, Turgutreis, Giresun, Heybeliada, Burgazada, Büyükada, Tufan, Amasra, Alemdar, Işın, Dolunay ve Doğanay isimli gemiler katıldı.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin farklı sınıflardaki gemilerinin yer aldığı geçiş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında yapıldı.

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