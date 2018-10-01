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Instagram ile ilgili flaş açıklama! Bundan sonra…

Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'ın  yeni yöneticisi, şirketin Ürün Müdür Yardımcısı Mosseri oldu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 22:17
Instagram ile ilgili flaş açıklama! Bundan sonra…

Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger, şirketin  internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Halihazırda Ürün Müdür Yardımcımız olan Adam Mosseri'nin bugünden itibaren Instagram'ın başına geçeceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mosseri'nin 2008'de Facebook tasarım ekibinde işe başlamasının  ardından Instagram ekibine geçtiğini belirtilen açıklamada, "Instagram'daki  pozisyonu dahilinde Adam, işlerin tüm denetiminden sorumlu olacak ve mühendislik,  ürün ve operasyonlar dahil tüm bölümlerin yönetim kadrolarını belirleyecek."  denildi.

Systrom ve Krieger, geçen hafta şirketten ayrılma kararı aldıklarını  açıklamıştı.

Stanford Üniversitesinde eğitim görürken tanışan Kevin Systrom ve Mike  Krieger, 2010'da eski Polaroid fotoğraflardan esinlenerek başlattıkları  Instagram'ı, Facebook'a devrettikten sonra da yönetmeye devam ediyordu.

Systrom ve Kreiger'ın, Facebook yönetimiyle aralarındaki gerginlik  nedeniyle istifa kararı aldığı öne sürüldü.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 22:17
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