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Instagram hesabı nasıl kapatılır? | Instagram dondurma işlemi

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram’ın kullanıcıları zaman zaman hesaplarını dondurmak istiyor. Instagram dondurma işlemini ilk kez yapacak olanlar, ‘yardım merkezi’ sayfasından bilgi edinebiliyor. Peki,Instagram hesabı nasıl kapatılır? Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

15 Eylül 2019 Pazar 22:10
Instagram hesabı nasıl kapatılır? | Instagram dondurma işlemi

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram’ın kullanıcıları zaman zaman hesaplarını dondurmak istiyor. Instagram dondurma işlemini ilk kez yapacak olanlar, ‘yardım merkezi’ sayfasından bilgi edinebiliyor. Peki, Instagram hesabı nasıl kapatılır? Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

Instagram hesabı nasıl kapatılır?

Hesabınızı sildiğinizde, profiliniz, fotoğraflarınız, videolarınız, yorumlarınız, beğenmeleriniz ve takipçileriniz kalıcı olarak silinir. Biraz ara vermek istiyorsanız, bunun yerine hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz.Hesabınızı sildikten sonra aynı kullanıcı adıyla tekrar kaydolamazsınız veya o kullanıcı adını başka bir hesaba ekleyemezsiniz. Silinen hesapları yeniden etkinleştirmemiz mümkün değildir.Hesabınızı kalıcı olarak silmek için:

1. Hesabını Sil sayfasına gidin. Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz.

2. Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğinizde görünür.

3. Hesabımı kalıcı olarak sil'e tıklayın veya dokunun.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 22:10
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