Instagram çöktü mü? Instagram’a neden girilmiyor? Facebook neden açılmıyor?

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram an itibarıyla çöktü. Aktif olarak milyonlarca kullanıcısı olan fotoğraf ve video paylaşma platformu "Instagram akış yenilenememe" ve "bir sorun oluştu" hatalarıyla kullanıcıların sorun yaşamasına neden oldu. Instagram kullanıcıları her zaman olduğu gibi problemlerini "Twitter" üzerinden dile getirdi.

instagram çöktü mü, Facebook çöktü mü?

Popüler sosyal medya ağı Facebook ve bünyesinde bulundurduğu Instagram an itibarıyla çöktü. Kullanıcılar Twitter üzerinden konuyla ilgili binlerce mesaj yayınladı. Instagram'ın ve Facebook'un neden çöktüğü ve problemin kaynağı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili Facebook cephesinden bir açıklama yapılmadı.