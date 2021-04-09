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Teknoloji Instagram çöktü mü? Instagram’a neden girilmiyor? Facebook neden açılmıyor?
Teknoloji

Instagram çöktü mü? Instagram’a neden girilmiyor? Facebook neden açılmıyor?

Instagram neden açılmıyor? Son dakika: Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 9 Nisan 2021? Sorusu merak edilmeye başlandı. Sabah saatlerinden itibaren kullanıcılar Instagram'a ve Facebook'a giriş yapamadı. Instagram, Facebook çöktü mü? Soruları akıllara geldi. Peki instagram çöktü mü, Facebook çöktü mü?

Yeniakit Publisher
2021-04-09 08:01:00 - 2021-04-09 08:03:09
Instagram çöktü mü? Instagram’a neden girilmiyor? Facebook neden açılmıyor?

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram an itibarıyla çöktü. Aktif olarak milyonlarca kullanıcısı olan fotoğraf ve video paylaşma platformu "Instagram akış yenilenememe" ve "bir sorun oluştu" hatalarıyla kullanıcıların sorun yaşamasına neden oldu. Instagram kullanıcıları her zaman olduğu gibi problemlerini "Twitter" üzerinden dile getirdi.

instagram çöktü mü, Facebook çöktü mü?

Popüler sosyal medya ağı Facebook ve bünyesinde bulundurduğu Instagram an itibarıyla çöktü. Kullanıcılar Twitter üzerinden konuyla ilgili binlerce mesaj yayınladı. Instagram'ın ve Facebook'un neden çöktüğü ve problemin kaynağı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili Facebook cephesinden bir açıklama yapılmadı.

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