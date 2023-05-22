Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarında Instagram, son birkaç dakikadır erişim sorunları yaşıyor. Android ve iOS kullanıcıları akıllı telefonlarında akış yenilemiyor hatası alıyor. Hatta bazı cihazlarda uygulama açılmadan kapanıyor ve hata veriyor. Üstelik yalnızca Türkiye değil, tüm dünyadan buna benzer raporlar geliyor. Peki Instagram çöktü mü?

Instagram çöktü mü? Tüm dünyada yaşanıyor!

Gelen raporlar Instagram mobil uygulamasında erişim sıkıntılarının yaşandığına işaret etti. Sosyal medya bu gibi raporlarla çalkalanırken; Instagram çöktü mü ve bu gibi durumlarda ne yapmalıyız sorusuna cevap verdik.

İnternet sitelerinin ve mobil uygulamaların anlık durumu hakkında bilgi veren DownDetector’e göre, son bir saatte Instagram kullanıcılarından gelen şikayetler arttı. Şu anda tam olarak hangi işlevlerin çalışmadığı bilinmese de çoğu kullanıcı yavaşlık ve uygulamadan hatma hatasından şikayetçi.

Instagram sayfa yenilenemiyor hatası nasıl çözülür?

Ne yazık ki kullanıcıların Instagram sayfa yenilenemiyor hatasını çözmek için yapabilecekleri pek fazla şey yok. Bunun en büyük nedeni ise sorunun sistemden kaynaklanması. Ancak uygulamanın önbelleğini ve verilerini tamamen silmek problemi ortadan kaldırabiliyor.

Telefonunuzdan Ayarları açın.

Yüklü tüm uygulamaların yer aldığı bölüme ulaşın.

Listeden Instagram’ı bulun.

Ardından Önbelleği Temizle ve Verileri temizle düğmelerine basın.

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