Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının başını çeken Instagram'da sorun yaşanıyor. Instagram kullanıcıları profillerine hikaye ekleyemiyor, gönderi paylaşamıyor. Sorunun ne kadar süreceğine dair net bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Instagram çöktü mü?

Ünlü sosyal medya platformu Instagram’a erişimde problem yaşanıyor.

Kesinti izleme sitesi Downdetector'a göre, binlerce Instagram kullanıcısı uygulamayla ilgili problemler yaşadığını belirtirken, kullanıcıların hemen hemen yüzde 47'si uygulamayı düzgün kullanamadığını söylüyor.

Kullanıcıların yüzde 27'si Instagram'ın web sürümüyle ilgili problem yaşadığını vurgularken, yüzde 26'sının da sunucu bağlantı problemi yaşadığı aktarıldı.

Kesintinin hem Android hem de IOS işletim sistemini kullanan kullanıcılarda görüldüğü öğrenildi.

"Bir şeyler ters gitti, lütfen daha sonra tekrar deneyin"

Instagram hikayelerine yeni resimler ya da videolar yüklemeye çalışanlar, "Bir şeyler ters gitti, lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısıyla karşı karşıya kalıyor.

Dünyada birçok kullanıcı, uygulamaya erişim problem yaşarken, Twitter’da ‘#instagramdown’ (instagram çöktü) etiketiyle sosyal medya platformuna ulaşılamadığı paylaşılıyor.

Instagram'dan da konuyla alakalı henüz resmî bir açıklama gelmedi.