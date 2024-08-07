İnstagram bugün açılacak mı? 'Akşama doğru...'

Erişim yasağının üzerinden günler geçerken, Instagram ile görüşmeler devam ediyor. Kullanıcılar ise hesaplarına girebilecekler mi merak ediyor. Peki, Instagram bugün açılacak mı?

Sosyal medya platformu Instagram, ülkemize erişime kapatıldı.

BTK'nın gerekçe olarak "katalog suçlara uymadığı"nı açıkladığı Instagram'a 2 Ağustos'tan beri giriş sağlanamıyor.

Instagram kullanıcıları, hesaplarına ne zaman ulaşabileceklerini merak ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan toplantılarda ciddi bir aşama kaydedildiğini belirterek “'Sizin şu taleplerinizi karşıladık’ dediklerinde biz de bu erişimi sağlamış olacağız” ifadesini kullandı.

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Peki, Instagram açılacak mı? Bugün açılır mı? İşte son gelişmeler...

INSTAGRAM GÖRÜŞMELERİ

Her ülkenin kendisine ait kuralları olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Herkes bu kurallara uymak zorunda. Özellikle katalog suçlar kapsamında bildirdiğimiz suçlara karşı istenilen adımlar atılmadı. Bunlar, Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapılan saldırılar, bahisler ve cinsel içerikli paylaşımlar gibi suçlar. Öte yandan, vahşice katledilmiş Hamas lideri İsmail Heniyye ile ilgili yapılan taziye paylaşımlarına bile tahammül edemiyorlar. Eğer ortada sansür veya engelleme varsa Instagram'ın yaptığı tam olarak budur. Biz tersine burada kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi ön plana çıkarıyoruz ve onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Uraloğlu, asla yasakçı bir yaklaşım içinde olmayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yasakçı yaklaşım tam da Instagram ve benzeri platformlardadır. Hiçbir uyarı yapmadan paylaşım sahibine engel getiriyorlar. Bu noktadan baktığımızda ne kadar da haklı bir işlem yaptığımızı çok net bir şekilde ortaya koyduk diye düşünüyorum. Tamamen bize geri dönüşlerini bekliyoruz. Şu an kapatma gerekçemize erişim engelleme diyebiliriz. Geçmişten beri özellikle katalog suçlarla ilgili yaptığımız uyarıları dikkate almalarını bekliyoruz. En önemli gerekçemiz bu. Ayrıca söz konusu platform 'Hamas terör örgütüdür' diyor ancak YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor. Kusura bakmayın, siz bizim ülkemizdeyseniz, bizim ülkemizde bu hizmeti veriyorsanız ve buradan geliriniz varsa o zaman bizim ülkemizin hassasiyetlerini de dikkate alacaksınız. Net olarak biz bunu bekliyoruz."

BUGÜN AÇILACAK MI

Bakan Uraloğlu, Instagram’ın talepleri karşılamasıyla erişim yasağının kaldırılacağını söyledi.

Instagram yetkilileri ile anlaşmaya varıldığı takdirde, erişime yeniden açılması bekleniyor. Henüz net bir tarih ise verilmiş değil.

Sosyal medyada ise astrologların 9 Ağustos akşam saatlerinde açılacak iddiası gündem oldu. Ancak böyle bir anlaşma söz konusu değil.

Kaynak: ENSONHABER