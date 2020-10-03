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Teknoloji İnsansız zırhlı araçlar TSK envanterine giriyor
Teknoloji

İnsansız zırhlı araçlar TSK envanterine giriyor

MKEK, TSK envanterinde yer alan paletli zırhlı araçların modernizasyonu için hibrit, insansız ve silah sistemi içeren çözüm geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:54:00 -
İnsansız zırhlı araçlar TSK envanterine giriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde yer alan araçların modernize esilmesi için çalışmalar tam gaz devam ediyor. M113 Zırhlı Personel Taşıyıcıları, Makine Kimya Endüstri Kurumu (MKEK) tarafından elektrik motorlu ve 25 milimetre silah sistemi entegre edilerek modernize edildi.

Güvenlik birimlerinin silah, mühimmat, roket – patlayıcı, kimyasal, makine ve malzeme ihtiyaçlarını gideren MKEK, bu defa farklı bir çözüm üretti.

MKEK, TSK envanterindeki paletli zırhlı araçların modernizasyonu için hibrit, insansız ve silah sistemi içeren dünyada sayılı ülkede olan bir çözüm geliştirdi.

Söz konusu projede, yeni nesil yazılım ve sistemlerin kazandırılması, yakıt tüketimi ve bakım idame masraflarının düşürülmesi, ayrıca motor ve transmisyon konusunda yurt dışına olan bağımlılığın ortadan kaldırılması planlanıyor. Sisteme, 25 mm silah sistemi entegre edilecek.

Yeni proje ile, hiçbir sınırlandırmaya takılmadan, yeni nesil zırhlı araçlara güç grubu, tasarım ve üretim kabiliyetinin Türkiye’ye kazandırılması hedefleniyor.

TSK envanterindeki mevcut M113'lerin modernizasyonuyla bakım, entegre lojistik ve yakıt maliyetlerinde yüzde 70'in üzerinde tasarruf sağlaması bekleniyor.

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