İnsansız hava aracı saldırısında bir Rus gazeteci öldü

Saldırının son üç aydır şiddetli çatışmalara sahne olan Vugledar kasabası yakınlarındaki Saint-Nicolas manastırı civarında gerçekleştiği belirtildi.

Haber kuruluşu Pazar günü yaptığı açıklamada, cephe hattına yakın bir bölgede başka bir muhabirin ölümünden iki gün sonra, bir Rus gazetecinin daha Ukrayna'nın doğusunda insansız hava aracı saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

News.Ru Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "Muhabirimiz Nikita Tsitsagi Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının saldırısı sonucu öldürüldü" dedi.

Saldırının son üç aydır şiddetli çatışmalara sahne olan Vugledar kasabası yakınlarındaki Saint-Nicolas manastırı civarında gerçekleştiği belirtildi.

Perşembe günü, Donetsk bölgesindeki cephe hattına yakın Rusya kontrolündeki Golmivsky köyünde Ukrayna'nın insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda Rus devlet televizyonu için çalışan bir gazeteci ölmüş, bir diğeri de yaralanmıştı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'yı gazetecileri kasıtlı olarak hedef almakla suçladı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin bu ayın başlarında yaptığı açıklamada Ukrayna'daki çatışmaların başlamasından bu yana "en az 30" Rus gazetecinin öldürüldüğünü söylemişti.

Kaynak: Mepa News, Ajanslar