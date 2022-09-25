  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Karaismailoğlu: ASELSAN sistemi kurdu, dünyaya satacağız! Milli Elektrikli Tren'le yolcu taşımaya başlayacağız

"Sözde çevrecileri Almanlar fonluyor"

25 Eylül 1960: Yassıada’da Tutuklu Bulunan Eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın İntihar Girişiminde Bulunması

Ve ilk kar düştü

25.09.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Meral Akşener'in korumaları dert yanan vatandaşı tartakladı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Avrupa'ya sert tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: Son Haçlı Seferi 15 Temmuz'da yapıldı

Uğur Dündar hortumcudan aldığı parayı gizledi! İade ettiğini açıklıyorsun da bir de aldığını söylesene! 10 milyon dolar mı, 20 milyon dolar mı aldın?

Cumartesi Anneleri'ni anladık da Diyarbakır Anneleri'nden niye bahsetmiyorsun Amor?
Gündem İnsanlık tarihinde bir ilk! Geri sayım başladı! "Dış tehditlere karşı bunu yapacağız" deyip duyurdular
Gündem

İnsanlık tarihinde bir ilk! Geri sayım başladı! "Dış tehditlere karşı bunu yapacağız" deyip duyurdular

Uçsuz bucaksız kainatta gezegenimizi tehdit eden, bilinen ve bilinmeyen birçok tehlike bulunuyor. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) insanlığın sonunu getirebilecek olası felaketlere karşı önlemlerini almayı sürdürüyor. Son hazırlıklar ise Dünya'nın varlığını sürdürebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Ortaya atılan bir kuramı ilk kez test eden NASA'da yarın için heyecan dolu bekleyiş başladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 13:07:00 -
İnsanlık tarihinde bir ilk! Geri sayım başladı! "Dış tehditlere karşı bunu yapacağız" deyip duyurdular

İnsanlık bir yandan yeryüzünde meydana gelen felaketlerle mücadelesini sürdürürken diğer yandan bilinmez uzayın derinliklerindeki araştırmalarına da devam ediyor. Dünya'yı dış tehditlere karşı korumayı görevlerinden biri edinen NASA şimdi ise uzayda büyük bir çarpışma planlıyor.

Sonuç merakla bekleniyor

ABD merkezli kurum, bir uzay aracını kasıtlı olarak asteroit ile çarpıştırarak göktaşını yörüngesinden saptırmaya hazırlanıyor.

Bu deneme ile gelecekte Dünya'ya doğru ilerleyen uzay nesnelerinin durdurulup durdurulamayacağı sınanacak.

NASA bu işlem için 'koçbaşı' olarak Double Asteroid Redirect Test (DART) adlı uzay aracını kullanacak.

Dünya ilk kez deneyecek

Bu ayın başlarında NASA tarafından yapılan bir açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Asteroit Dünya için tehlike oluşturmuyor ancak bu denemeyle dünya ilk kez kinetik etki tekniğini kullanarak gezegenin korunması için bir asteroitin yörüngesini uzay aracıyla saptırmaya çalışacak."

"Tüm uzay ve insanlık tarihi için heyecan verici"

Geçtiğimiz kasımda Kaliforniya'dan uzaya fırlatılan DART, asteroite hızla yaklaşıyor.

NASA'nın gezegen savunma yetkililerinden Lindley Johnson, görevle ilgili "Heyecan verici bir an. Sadece NASA için değil, tüm uzay ve insanlık tarihi için öyle doğrusu" diye konuştu.

DART'ın asteroite 15 bin mph (saatte yaklaşık 24 bin 140 km) hızla çarpması hedefleniyor.

Bu kuramın geçerli olduğu sonucu ortaya çıkarsa gelecekte daha büyük asteroitler için de aynı plan uygulanacak.

 

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Demir

NASA bunu yaparken. Akit gibilerde LGBT, icki icenler,kadinin yasam tarziyla ugrasiyor.

Ömer

Dünyayı korumak masal da asıl hedef muhtemelen göktaşı silahı yapmak...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23