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İnsanlık suçu olan mobbing psikolojik şiddettir

Türk-İş ve Mobbing ile Mücadele Derneği işbirliği ile düzenlenen “Mobbing ile Mücadele Sempozyumu” Türk-İş Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Mobbing bir insanlık suçudur. Mobbinge uğrayan birini dinlediğiniz zaman ertesi gün işe gitmek istemezsiniz. Bu ciddi bir psikolojik şiddettir” şeklinde konuştu.

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:28
İnsanlık suçu olan mobbing psikolojik şiddettir

 Ömer Faruk Şahin  Ankara 

Türk-İş ve Mobbing ile Mücadele Derneği işbirliği ile düzenlenen “Mobbing ile Mücadele SempozyumuTürk-İş Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

Türk-İş Genel Merkezinde düzenlenen “Mobbing ile Mücadele Sempozyumu”nun açılışında konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, mobbingin çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, çalışanların kimi zaman işverenlerin kimi zaman da yöneticilerin mobbingine maruz kaldığını söyledi. Bazı işverenlerin çalışanlarına kıdem tazminatı almadan işten ayrılması için, bazı yöneticilerin ise işverene yaranmak için çalışanlara mobbing uyguladığına dikkati çeken Atalay, “Mobbing bir insanlık suçudur. Mobbinge uğrayan birini dinlediğiniz zaman ertesi gün işe gitmek istemezsiniz. Bu ciddi bir psikolojik şiddettir” ifadelerini kullandı.

“Kimse kimseyi baskı altına almasın”

Mobbing konusunda çalışanları bilgilendirmek için hazırlanan broşürü Türk-İş’e bağlı tüm sendikaların üyelerine dağıtacaklarını bildiren Atalay, "Örgütlenmeyle ilgili sıkıntılar var. Bursa’da bir iş yerindeki bir hanım kardeşimize işveren her gün işbu sendikaya geç" diyor. Bu mobbinge giriyor mu, girmiyor mu? İki günlük ömürde, yaşadığımız şu güzel ülkede kimse kimseyi baskı altına almasın. İnsanlar özgürce fikirlerini kırmadan, dökmeden, yakmadan söyleyebilmeli. Bu ülke bizim ülkemiz” dedi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan da mobbingin yaklaşık yarım asırdır üzerinde konuşulan ve çözüm aranılan bir konu olduğunu söyledi. Kurum olarak mobbingle mücadelede atılan her adımı önemli gördüklerini belirten Arslan, "İnsanların işyerinde karşılaştığı psikolojik baskı ve şiddetin gerek bireyin yaşamına gerekse de toplum yaşamına yansımalarından endişe duyuyoruz. Kurum olarak her bireyin insan onur ve haysiyetine yakışır şekilde çalışma hakkını kullanmasını son derece önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

“Toplumdaki ahlaki standart işyerinden bağımsız değil”

Toplumdaki ahlaki standartların iş yerindeki ahlaki standartlardan bağımsız ele alınamayacağını ifade eden Arslan, “Toplumsal değerlerimizi sosyal hayatlarımızla olduğu kadar çalışma hayatımızda da ayağa kaldırmamız gerektiğine inanıyorum. İş yerindeki ahlaki standartlara ilişkin yeni bir anlayışın geliştirilmesini mobbing gibi bir iş ahlakı sorununun çözümünde etkili olacak temel halkalardan bir tanesi olarak değerlendiriyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Mobbing işyeri kanseri”

Mobbing ile Mücadele Derneği Başkanı İlhan İşman ise, “Ülkenin beşeri sermayesini kemiren bir kanser”e benzettiği mobbingi “işyeri kanseri” olarak nitelendirdi. Mobbingle mücadelede müstakil bir yasanın varlığına ihtiyaç duyulduğuna işaret eden İşman, “Bu sayede mobbing illetini en azından zapturapt altına alacak önlemlerin geliştirilmesini istiyoruz. Bu yolda da çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:28
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. Türk-İş
  4. Mobbing ile Mücadele Derneği
  5. Mobbing ile Mücadele Sempozyumu
  6. Türk-İş Genel Merkezi
  7. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay
  8. Mobbing
  9. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan
  10. Mobbing ile Mücadele Derneği Başkanı İlhan İşman
  11. işyeri kanseri

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