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'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Ayakkabı boyacısından alkışlanacak hareket

Kırşehir'de ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan bir vatandaş yolda bulduğu 5 bin euroyu sahibine ulaştırdı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:18
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Ayakkabı boyacısından alkışlanacak hareket

Kent merkezinde ayakkabı boyacılığı yapan Bilal Yalçınkaya (64), tezgahını kurduğu kaldırım kenarında bir poşetin içinde deste halinde para buldu.

PARAYI KARAKOLA GÖTÜRDÜ

Yalçınkaya, parayı teslim etmek üzere Ahi Polis Merkezine götürdü. Polis merkezinde tutanak tutulduğu sırada, parasının kaybolduğu bilgisini vermek üzere Almanya'dan emekli Cemal Yurdakul (53) da polis merkezine geldi.

Yurdakul, bankadan 5 bin avro çektiğini, Lise Caddesi'ndeki otomobiline gittiğinde parayı düşürdüğünü fark ettiğini anlattı.

Polis Merkezi Amiri Fatih Şen, iyi niyet göstererek parayı getiren Yalçınkaya'ya teşekkür etti ve davranışının herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Parasını teslim alana Yurdakul da Yalçınkaya ve polis merkezi görevlilerine teşekkür etti.

Ayakkabı boyacısı Bilal Yalçınkaya ise bulduğu parayı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu aktararak "Parayı bulunca polis merkezine gittim, teslim ettim. İnsanlık görevimi yaptım. Paraya hiç dokunmadan sahibine ulaştırdım." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:18
  1. Kırşehir

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