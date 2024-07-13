İnsanlık ölmedi dedirten olay

Kartal'da Psikolojik Danışman Rehber Öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Ali Parlak, annesinin 30 bin lira ameliyat parasını bindiği minibüste unuttu. Bir yolcu tarafından minibüs şoförüne verilen para, Pendik-Kadıköy Minibüsçüler Derneği tarafından Mehmet Ali Parlak'a teslim edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Kartal ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kartal'da bir okulda Psikolojik Danışman Rehber Öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Ali Parlak annesiyle birlikte minibüse bindi. Parlak, annesinin göz ameliyatında kullanılacak olan yaklaşık 30 bin lira parasının bulunduğu çantasını minibüste unuttu. Çantasını minibüste unuttuğunu fark eden Mehmet Ali Parlak Pendik - Kadıköy Minibüsçüler Derneği'ne haber verdi. Dernek tarafından yapılan araştırma sonucunda olaydan yaklaşık iki gün sonra çantanın bulunduğu bildirildi. 30 bin liranın bulunduğu çanta sahibine ulaşılarak teslim edildi.

Çantasını unutan Mehmet Ali Parlak, "Sabah 11'de annemle yola çıktık. Kartal'dan Atalar'a doğru gidiyorduk. İndikten sonra restorana gittiğimizde çantamın olmadığını fark ettim. Derneği aradım ve sağ olsunlar araştırma yaptılar. Bütün esnaf arkadaşlara mesajını ileteceklerini bildirdiler. İki gün boyunca çok uğraştık. Bugün çantanın bulunduğunu bildirdiler. Annemin göz ameliyatı parasıydı. Çantama kavuştuğum için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Pendik - Kadıköy Dolmuşlar Derneği İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Fatih, "Yaklaşık 5 yıl önce Pendik - Kadıköy Minibüsçüler Derneği olarak kurduk. Bir WhatsApp hattımız var. Bu WhatsApp hattı üzerine bütün esnaflarımızla kaybolan eşyaları hatla ilgili bir çalışma sistemi, bir sıkıntı olduğunda iletişim kurabiliyoruz kendilerimizle, esnaflarımız arasında. Bizim hocamız da annesinin ameliyat parası olduğunu ve bir çantasını düşürdüğünü söyledi, biz bunu dün paylaştık. Esnaf arkadaşlar görmemişti. Yağmur yağıyordu. Şoför kardeşimiz Mehmet Bey de akşam bir yolcunun çantayı kendisine verdiğini söyledi. Çantayı da plakadan kameradan bulduk. Sonra beyefendi hocayı aradık ve kendilerine teslim ettik" dedi.

Minibüs Kaptanı Mehmet Dönmez, "Hocam arabaya binmişti, annesiyle birlikte. İnerken çantasını unutmuş. Bir yolcuda bulup bana verdi. Biz de gerekli yerlere bildirdik. Çantayı teslim ettik" dedi.

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