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Dünya 'İnsanlık için kırmızı kod' ikazı! Biden'dan kritik görüşme
Dünya

'İnsanlık için kırmızı kod' ikazı! Biden'dan kritik görüşme

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve Avrupa Birliği'nin, 2030'a kadar metan gazı emisyonunu yüzde 30 düşürmeyi hedeflediğini açıkladı. BM'nin ağustosta yayımladığı raporda iklim değişikliğini "insanlık için kırmızı kod" olarak nitelendirdiğini belirten Biden, iklim değişikliği konusunda adım atmak için bir dönüm noktasında olduklarının altını çizdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 18:49:00 -
'İnsanlık için kırmızı kod' ikazı! Biden'dan kritik görüşme

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB), 2030 yılına kadar metan gazı emisyonunu yüzde 30 düşürmeyi hedeflediğini belirtti.

Biden, iklim krizi konusunda düzenlenen çevrim içi toplantıda, Arjantin, Bangladeş, Endonezya, Güney Kore, Meksika, İngiltere'nin yanı sıra AB ve Birleşmiş Milletler (BM) liderleri ile bir araya geldi.

ABD ve AB'nin, metan gazı emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 30 düşürmeyi hedeflediğini belirten Biden, "Bu sadece küresel ısınmanın hızını azaltmakla kalmayacak, kamu sağlığı ve tarımın geliştirilmesi gibi önemli ek katkıları da olacak." dedi.

BM'nin ağustosta yayımladığı raporda iklim değişikliğini "insanlık için kırmızı kod" olarak nitelendirdiğini belirten Biden, iklim değişikliği konusunda adım atmak için bir dönüm noktasında olduklarını belirtti.

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