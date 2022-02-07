İnsanlık dışı paylaşımda bulunan Derya Büyükuncu’ya yakalama kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından, sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır.

Derya Büyükuncu’ya daimi hak mahrumiyeti cezası verilmişti

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada,

"Derya Büyükuncu'nun sosyal medya üzerinden sarf ettiği söylem ve yazılarının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve eşine aleniyet oluşturacak şekilde yapmış olduğu paylaşımlarının Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı'nın 34. maddesine aykırı olduğu, ulusal medya kanallarından öğrenildiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili hakkında adli soruşturma başlatıldığı, eylemlerinin yoğunluğu ve içeriğinin şiddet göz önünde bulundurularak Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Talimatının 34. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 'daimi hak mahrumiyetiyle cezalandırılmasına' karar verilmiştir." denilmişti.

"İnsanlığa sığmayacak ifadeleri sineye çekmemiz mümkün değil”

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor." ifadelerini kullandı ve Türkiye Yüzme Federasyonunca sporcu hakkında daimi hak mahrumiyeti kararı verilen belgeyi paylaşmıştı.