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Dünya İnsanlık dışı görüntü! Polis, motoruna kelepçelediği siyahiyi peşinden koşturdu
Dünya

İnsanlık dışı görüntü! Polis, motoruna kelepçelediği siyahiyi peşinden koşturdu

Brezilya’da bir askeri polis memuru, siyahi şüpheliyi motosikletinin arkasına kelepçeleyerek peşinden koşturdu. Sosyal medyada paylaşılan o anlar büyük tepkiye neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 02:15:00 - 2021-12-04 02:27:26

Brezilya’da bir askeri polis memurunun, siyahi şüpheliyi motosikletinin arkasına kelepçeleyerek peşinden koşturduğu anlar büyük tepkiye neden oldu.

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bir askeri polis, siyahi şüpheliyi motosikletinin arkasına kelepçeleyerek peşinden koşturdu. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Görüntülerin ardından polisin görevden alındığı aktarıldı.

Gözaltına alındı

Polis tarafından yapılan açıklamada, 18 yaşındaki gencin üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu için gözaltına alındığı aktarıldı.

'Siyahlar köle olarak görülüyor'

Belo Horizonte İşçi Partisi (PT) Meclis Üyesi Macae Evaristo sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olayı "iğrenç" olarak nitelendirerek, "Devlet şiddeti, Brezilya’daki polis güçlerinin uyması gereken insan haklarını ortadan kaldırıldı. Siyahlar köle olarak görülüyor” dedi.

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