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İnsanlık dersi vermek bunlara mı kaldı? Türkiye’ye karşı organize kara propaganda

Ülkeleri her gün ırkçılık haberleriyle gündeme gelen Alman medyası, Türkiye’ye insanlık dersi vermeye kalktı. Suriyelilerin Türkiye’de baskı görmeye başladığını iddia eden Alman basını, Türk hükümetinin sığınmacıları kovmaya çalıştığını öne sürdü.

28 Temmuz 2019 Pazar 15:58
İnsanlık dersi vermek bunlara mı kaldı? Türkiye’ye karşı organize kara propaganda

 yeniakit.com.tr  Soykırım denince akla gelen ilk ülke Almanya, hedef şaşırtmaya çalışıyor. Yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’yi hedefe alan Alman medyası, Suriyelilerin baskı görmeye başladığını ve hükümetin göçmen karşıtı politika izlediğini iddiasında bulundu.

n-tv.de’de, Çiğdem Akyol imzasıyla yayınlanan yazıda, Türk hükümetinin göçmenleri ülkelerine göndermeye çalıştığı ve bu konuda baskı yaptığı iftirası atıldı.

“Gönderilen Suriyeli sayısı belirsiz”

Türk hükümeti, Suriyelilerin yıllarca ülkeye girmesine izin verdi, şimdi ‘kapımız açık’ politikası sona erdi. Ankara, Suriyelileri, ülke çapındaki milyonlarca sığınmacının ruh halini bozacak şekilde geri gönderiyor.” ifadesinin kullanıldığı yazıda, Suriyelilerin kaldığı yere baskınların yapıldığı, ülkelerine zor kullanarak geri gönderildikleri ve şimdiye dek “sürgün edilen” Suriyeli sayısının belirsiz olduğu ileri sürüldü.

“Zorla gönderildiler”

Bazı Suriyelilerin ifadesine de yer verilen yazıda, konuşan sığınmacıların yakın akrabalarının ülkeden gönderildiği de iddia edildi.

Türkiye’ye insanlık dersi vermeye çalışan ülkenin içler acısı hali

Almanya, her kesimden insanın barış içinde yaşamayı sürdürdüğü Türkiye’ye insanlık dersi vermeye kalkıyor. Suriyeliler üzerinden Türkiye’yi baskıcı ilan eden ülke medyası, Almanya’da Müslüman öğrenciler için domuz etini yasaklayan anaokuluna, Alman bakanın gösterdiği tepkiye sessiz kalıyor!.. Neredeyse her gün bir camiye saldırı haberinin geldiği Almanya’da, Türkler de zaman zaman zorluklarla karşılaşıyor.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 15:58
  1. Ankara
  2. Türkiye
  3. Almanya
  4. Suriye
  5. Suriyeli
  6. n-tv.de

YORUM YAZ

  • OSMANLI OSMANLI 17 dk önce
    Eee o zaman Devletimiz neyi bekliyor açın Avrupaya kapıları birazda onlar baksınlar ,bu kadar basit tapularını üzerimizemi aldık .
  • EKOLL EKOLL 25 dk önce
    Alman hödükler bırakın boş yapmayı da 4 milyon Suriyeliyi alın bir yıl misafir edin. Boş laflara ve yorumlara karnımız tok. Hayvan terli yemiyor.

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