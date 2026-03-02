  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ramazan etkinliklerini hedef almıştı! Laikçi yobaza okulda mikrofon... Soruşturma başlatıldı Ve açıklama az önce geldi! Arap ülkesi yanlışlıkla 3 ABD savaş uçağını vurdu İran'ın yeni silahı özellikleriyle dikkat çekti: İsrail'i termobarik füzeyle vurdu! Gözler “balıklar ürküyor” diye füze testlerini eleştiren Özgür’ü arıyor! Sosyal medyada Özel’i fena tiye aldılar! Süleyman Soylu Terörsüz Türkiye’yi anlattı: Gelecek nesillere bölünme tehdidi altında bir ülke bırakmayacağız Hani hava üstünlüğü sağlanmıştı? Başkentte savaş uçakları devriye attı İran, katil Netanyahu'nun ofisini vurdu Türkiye’deki Amerikan üssü vuruldu mu? Beklenen açıklama geldi Son dakika! İran: Nükleer tesislerimiz vuruldu Pentagon'da İran endişesi: Kontrolden çıkabilir
Dünya ABD Genelkurmay Başkanı'ndan itiraf! Kayıp sayımız artacak
Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı'ndan itiraf! Kayıp sayımız artacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan itiraf! Kayıp sayımız artacak

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine: "Ekibimiz İran donanmasını hedef aldı. Bu tek gecelik bir operasyon değildi. Ortak hedeflerimizi gerçekleştirmemiz biraz vakit alacak. Can kaybı yaşamayı bekliyoruz. Bu büyük bir muharebe operasyonu.

ABD ordusu tek bir amaç için bir araya geldi. Misyonumuz kendimizi korumak ve bölgesel ortaklarımızla birlikte İran'ın kendi topraklar dışında bir nüfuzu olmasını engellemek.

Bu tarihi bir operasyon. Bir süre daha devam edecek. Başkan'a hazırlık aşamasında farklı seçenekler sunduk. Ordumuzun en iyi pozisyonu alabilmesi için gerekli koşulları oluşturduk.

28 Şubat'ta Başkan Trump'tan operasyonu başlatma talimatı aldık. Ölçülü ve muazzam bir saldırı gerçekleştirdik. 1000'den fazla noktayı 24 saatte vurduk. Balistik füze ve istihbarat altyapısını hedef aldık. Siber operasyonlarla iletişimi aksattık. Düşmanımızı kör hale getirdik. Çok hızlı hareket ettik ve hava üstünlüğü sağladık."

Ve açıklama az önce geldi! Arap ülkesi yanlışlıkla 3 ABD savaş uçağını vurdu
Ve açıklama az önce geldi! Arap ülkesi yanlışlıkla 3 ABD savaş uçağını vurdu

Gündem

Ve açıklama az önce geldi! Arap ülkesi yanlışlıkla 3 ABD savaş uçağını vurdu

Barrot’tan kalleş saldırıya diplomatik rest! Fransa, ABD-İsrail zorbalığını BMGK’ya taşıdı
Barrot’tan kalleş saldırıya diplomatik rest! Fransa, ABD-İsrail zorbalığını BMGK’ya taşıdı

Dünya

Barrot’tan kalleş saldırıya diplomatik rest! Fransa, ABD-İsrail zorbalığını BMGK’ya taşıdı

Büyük Şeytanın kayıpları artıyor! İran cehenneminde ölen ABD askeri sayısı 4 oldu
Büyük Şeytanın kayıpları artıyor! İran cehenneminde ölen ABD askeri sayısı 4 oldu

Gündem

Büyük Şeytanın kayıpları artıyor! İran cehenneminde ölen ABD askeri sayısı 4 oldu

"Pişman edeceğiz" dedi ve ekledi: ABD'nin aksine biz hazırız
"Pişman edeceğiz" dedi ve ekledi: ABD'nin aksine biz hazırız

Dünya

"Pişman edeceğiz" dedi ve ekledi: ABD'nin aksine biz hazırız

İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne
İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne

Dünya

İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eren

Canınız cehenneme piç soyları Haçlı domuzları

ehli sünnt müdafisi

conni kafir pislikleri daha bu bir ilk inşallah dahabeteriine müstahak olacaksınız
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23