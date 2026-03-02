ABD Genelkurmay Başkanı'ndan itiraf! Kayıp sayımız artacak

ABD ordusu tek bir amaç için bir araya geldi. Misyonumuz kendimizi korumak ve bölgesel ortaklarımızla birlikte İran'ın kendi topraklar dışında bir nüfuzu olmasını engellemek.

Bu tarihi bir operasyon. Bir süre daha devam edecek. Başkan'a hazırlık aşamasında farklı seçenekler sunduk. Ordumuzun en iyi pozisyonu alabilmesi için gerekli koşulları oluşturduk.

28 Şubat'ta Başkan Trump'tan operasyonu başlatma talimatı aldık. Ölçülü ve muazzam bir saldırı gerçekleştirdik. 1000'den fazla noktayı 24 saatte vurduk. Balistik füze ve istihbarat altyapısını hedef aldık. Siber operasyonlarla iletişimi aksattık. Düşmanımızı kör hale getirdik. Çok hızlı hareket ettik ve hava üstünlüğü sağladık."