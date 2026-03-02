Çarşamba Savcısı İbrahim Selim Yazıcı son yolculuğuna uğurlandı
Çarşamba Cumhuriyet Savcısı İbrahim Selim Yazıcı, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Yazıcı için ikindi namazına müteakip Güngören Yeşil Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine merhum savcının ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, sevenleri İbrahim Selim Yazıcı’yı dualarla andı.
BAKAN YARDIMCISI SEDAT AYYILDIZ CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Adalet Bakanı’nı temsilen Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız da cenaze törenine katıldı. Ayyıldız, tören sonrası merhumun ailesine taziyelerini iletti. Kılınan cenaze namazının ardından Savcı İbrahim Selim Yazıcı defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.
EVİNDE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ
Cumhuriyet Savcısı İbrahim Selim Yazıcı, 1 Mart 2026 tarihinde adliye lojmanlarında bulunduğu sırada evinde fenalaşarak kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 1998 doğumlu olan ve henüz 28 yaşında yaşamını yitiren Yazıcı’nın vefatı, yargı camiasında büyük üzüntüye neden oldu.