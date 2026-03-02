  • İSTANBUL
Ankara-Amman hattında kritik zirve! Bakan Fidan ve Safadi ateş çemberini görüştü
Gündem

Ankara-Amman hattında kritik zirve! Bakan Fidan ve Safadi ateş çemberini görüştü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ankara-Amman hattında kritik zirve! Bakan Fidan ve Safadi ateş çemberini görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgeyi sarsan son gelişmeleri ele almak üzere Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün telefon trafiği gerçekleştirdi. Diplomasi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede İran’a yönelik saldırılar sonrası tırmanan gerilim tüm boyutlarıyla masaya yatırıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmelere ilişkin Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler siyasi, güvenlik ve insani boyutlarıyla ele alındı. Ayrıca saldırıların sona erdirilmesi, gerilimin azaltılması ve ilgili aktörlerle yürütülecek diplomatik girişimlerin güçlendirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi. (DHA)

