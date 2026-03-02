Tarihi anlaşma: Hindistan ve Kanada 2,6 milyar dolarlık uranyum için el sıkıştı

Hindistan ile Kanada, serbest ticaret anlaşmasını yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı hedefliyor. İki ülke ayrıca 2,6 milyar dolarlık uranyum tedarik anlaşmasına imza attı.

Mark Carney, başbakanlık görevindeki ilk Hindistan ziyareti kapsamında Yeni Delhi’de temaslarda bulundu. Carney, Hindistan ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasını (STA) bu yılın sonuna kadar sonuçlandırmayı amaçladıklarını açıkladı.

Ortak basın toplantısında konuşan Narendra Modi, iki ülkenin 2030 yılına kadar ikili ticaret hacmini 50 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Mevcut ticaret hacmi 2024-25 döneminde yaklaşık 9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, tarafların kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasına ilişkin referans şartlarında uzlaştığını duyurdu.

2,6 MİLYAR DOLARLIK URANYUM ANLAŞMASI

Taraflar ayrıca 2,6 milyar dolarlık bir uranyum tedarik anlaşmasına imza attı. Modi, “Sivil nükleer enerji alanında uzun vadeli uranyum tedarikine yönelik tarihi bir anlaşma imzaladık” dedi.

Kanada merkezli madencilik şirketi Cameco ile Hindistan hükümeti arasında imzalanan anlaşma, Hindistan’ın nükleer enerji kapasitesini artırma hedefini destekleyecek. Carney, anlaşmanın temiz ve güvenilir baz yük elektrik üretimine katkı sağlayacağını belirtti.

İki ülke ayrıca küçük modüler reaktörler ve ileri reaktör teknolojileri geliştirme konusunda iş birliği yapma kararı aldı.

DİPLOMATİK KRİZ SONRASI NORMALLEŞME

Hindistan ile Kanada arasındaki ilişkiler, 2023 yılında dönemin Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun, Kanadalı bir Sih ayrılıkçının öldürülmesinde Hindistan’ın rolü olduğu yönündeki iddiaları sonrası sert biçimde gerilmişti. Yeni Delhi bu suçlamaları “absürt” olarak nitelendirmişti. Krizin ardından karşılıklı diplomat sınır dışı etmeleri yaşanmış, ticaret müzakereleri askıya alınmıştı.

Carney’nin dört günlük Hindistan ziyareti, ilişkileri yeniden başlatma ve ekonomik iş birliğini güçlendirme amacı taşıyor. Taraflar, ABD’nin gümrük tarifeleri nedeniyle ticareti çeşitlendirme arayışında olduklarını ve temiz enerji, kritik mineraller ile tarımsal değer zincirleri gibi alanlarda iş birliğini derinleştirmek istediklerini belirtti.

Hindistan, ocak ayında Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması imzalarken, ABD ile yürütülen müzakereleri ise Başkan Donald Trump’ın tarifelerinin geçersiz kılınmasının ardından oluşacak netliğe kadar durdurmuş durumda.