İnsanlık 42 yıl vakit mi kaybetti?

Geçtiğimiz ay, büyük yankı uyandıran bir keşif yapılmıştı. Bilim insanları, Venüs’te yaşamın varlığına işaret edebilecek fosfin gazını tespit etmişti. Fakat duyurunun hemen sonrasında yayımlanan bir çalışmada NASA’nın Venüs’teki fosfini 1978 yılında tespit etmiş ama bunu fark etmememiş olabileceği öğrenildi.

Venüs'te fosfin bulunduğuna yönelik haberler yayılmaya başladığında bir grup araştırmacı, 1978 senesinde Venüs’e yollanılan Pioneer 13 adlı uzay aracının verilerinde bu kimyasal gaza ilişkin bir iz olup olmadığını merak etti.

O dönemde görevi yapan bilim insanları, fosfinden veya diğer fosfor bazlı bileşiklerden hiç söz etmemişti. Ancak NASA’nın biyo-kimya uzmanlarından Rakesh Mogul’ün liderlik ettiği araştırma ekibi, veriler üzerinde tekrar çalıştı ve fosfor bileşikleri ile fosfin varlığına işaret edebilecek bulgulara ulaştı.

Independent'in haberine göre; araştırma ekibi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, fosfor bileşiklerinin kanıtlarını aramak için Pioneer 13 Nötr Kütle Spektrometresi’nden (LNMS) elde edilen verilerini yeniden incelediklerini, LNMS'nin, gezegendeki bulutlarındaki farklı irtifalarda nötr gaz kütleleri bulmuş olduğunu, LNMS verilerinin gezegende fosfin varlığını desteklediğini bulduklarını fakat bu fosfinin kökenlerinin hala bilinmediğini ifade ettiler.

BGR’nin aktardığına göre arXiv’de yayımlanan ve hakem onayından geçmeyi bekleyen araştırma, Pioneer 13’ün yaklaşık 40 sene öncesinde fosfin varlığını keşfettiğini ve bunun fark edilmediğini düşündürdü.

Bu da NASA’nın seneler boyunca yürüttüğü diğer görevlerde ne gibi önemli bilgiler saklandığı sorusunu akla getirdi.