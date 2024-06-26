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İnsanların hayatlarıyla böyle oynadı

Yeniakit Publisher
2024-06-26 15:55:00 -

Diyarbakır-Elazığ karayolunda bir kamyon damper kapağı arızalı olarak seyahat etti.

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde seyir halindeki bir kamyon, arızalı olan damper kapağıyla tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı’nda sürücüsü öğrenilemeyen 47 DA 821 plakalı kamyon, arızalı damper kapağıyla seyir halinde tehlikeye davetiye çıkardı.

O anlar seyir halindeki başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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