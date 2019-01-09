İnsanlara sadakatı ile bilinen köpekler nasıl saldırganlaşıyor?

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- Kayseri'de geçtiğimiz Cuma günü, Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul, okul çıkışı evlerine giderken başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğramış; Mehmet Özer, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Mehmet'in ölüm haberi tüm Türkiye'yi üzerken, Antalya'dan da 2 köpek saldırısı haberi geldi.



Antalya'nın Elmalı ve Alanya ilçelerinde birer hafta arayla köpek saldırısına uğrayan Metehan Yalman (8) ve Fatma Sarı (67), aynı hastane odasında tedavi görüyor. Metehan 3 köpeğin saldırısı nedeniyle bacaklarından ağır yaralanırken, 2 köpeğin saldırdığı Fatma Sarı'nın ise kafa derisi 2 yerinden koptu.

Peki sadakatı ve insana olan yakınlığı ile bilinen köpekler nasıl oluyor da böyle saldırganlaşabiliyor?

Yaşananlarla ilgili Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Hayvan Kurtarma Derneği Başkanı Zekiye Taş Köklü, belediyelerdeki hata dolu uygulamalara değinerek; "Hayvanları toplayıp dağlık alanlara atıyorlar. Mesela 25 köpek oraya nasıl geldi? İlçe merkezinden geldi. Kısırlaştırılmış mı? Hayır. Bu saldırılar ancak kısırlaştırılarak önlenir. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Çünkü köpeklerin saldırma sebebi ya yavrularını korumak oluyor ya da dişilerini korumak. Bu hayvanların saldırganlıkları annelik ve erkeklik içgüdülerinden kaynaklı. Hayvanı kısırlaştırdığınızda o zaten kendiliğinden sakinleşiyor. Biz bunu belediyelere ısrarla söylememize rağmen anlatamadık" ifadelerini kullandı.



Köpeklerin belediye ekiplerince toplanarak dağlık alanlara bırakıldığını ve neticesinde hayvanların aç kaldığını ifade eden Köklü; "Hayvanları toplayıp dağlık alanlara bırakıyorlar. Onları toplayıp attığınızda kediler çoğalacak. Bu sefer kedileri toplayıp atacaklar fareler çıkacak. Bizim ekolojik dengeyi bozmamamız lazım. Amerika'da mesela hayvanları iğne ile öldürüyorlar. Bu İslam'a uygun mudur? Allah'ın verdiği canı iğne ile almak doğru mudur? İşin hem Sosyolojik hem de İslam'i boyutuna bakmalıyız. AK Parti hükümetinin hayvanlar için yaptığı düzenlemeler gerçekten taktiri hak ediyor. Bu sorunları bakanlıkla hayvanseverlerin başlatacağı ortak kısırlaştırma kampanyası çözecektir" dedi.



Hayvanların gördükleri şiddet ve aç kalmaları neticesinde saldırganlaştığını hatırlatan Köklü şunları aktardı:

"Sürekli sopa ile itilip kakılan ya da dövülen aç bırakılan hayvanların halini anlamamız gerekir. Kendimizi onların yerine koymalıyız. Son olarak Konya'da CHP'li bir belediyenin köpeklere şiddetine şahit olduk. Yarısı ölmüş yarısı dayak yemiş hayvanları toplayıp kamyonete doldurmuşlar. O hayvanlar dağ başında aç kalınca gördükleri ilk insana saldıracaklar. Hayvanlara yönelik şiddetin mutlaka Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmasına gerekir. O çocuklara da çok yazık. Allah rahmet eylesin. Anlattığım önlemleri almazsak böyle olaylarla her zaman karşılaşacağız"