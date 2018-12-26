İnsanlar can derdinde, bunlar selfie!

Endonezya'da Cumartesi günü yaklaşık 500 kişinin tsunami felaketiyle yaşamını yitirdiği Banten eyaletinde, devrilmiş arabalar ve zirai araçlarla dolu bir tarla, selfie peşindeki ziyaretçilerin akınına uğradı.

Çok sayıda kişinin saatlerce uzaklıktaki kentlerden gelip sosyal medya hesaplarında yayımlamak için burada fotoğraf çektirdiği görüldü.

Zafer işaretli selfi

Solihat ve üç arkadaşının zafer işaretli selfie'si ise tartışma konusu oldu.

Ancak Cilegon adlı yardım kuruluşu adına buraya kıyafet yardımı dağıtmaya geldiklerini belirten Solihat, "Facebook'a koyduğumuz fotoğraf, buraya gerçekten gelip yardımı dağıttığımızın kanıtı" dedi.

Solihat, sular altında cesetlerin olabileceği bir yıkım bölgesinde fotoğraf çektirmenin doğru olup olmadığı sorusunu yanıtlarken 'selfie çekmenin sığ bir eylem olarak görülmesine rağmen, bir derinliği olduğunu' söyledi.

Solihat şöyle konuştu:

"İnsanlar yıkımın fotoğraflarını görünce, kendilerinin daha iyi bir yerde olduğunun farkına varıyor. Yıkım fotoğrafları daha fazla 'beğeni' alıyor. Belki de insanlara şükretmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Her şey amacınızın ne olduğuna bağlı. Bu fotoğrafları gösteriş için çekiyorsanız, çekmeyin. Ama insanların acılarını yansıtmak için çekiyorsanız sorun yok."

Guardian gazetesi muhabirine göre, aynı bölgede kamuflaj giysili bir kadın, devrilen bir SUV aracının önünde, daha yakından selfie çekebilmek yarım saat dizine kadar suyun için içinde kaldı.

Aracın sahibi olan Bahaddin adlı çiftçi ise tarlalarının sosyal medyada bu şekilde üne kavuşmasından 'düş kırıklığına uğradıklarını' söyledi.

3 saatlik yerden geldi

Köye üç saat uzaklıktaki Cava'dan gelen Valentina Anastasia adlı 18 yaşındaki bir ziyaretçi ise "Buraya yıkımı ve felaketten etkilenen insanları görmeye geldim" dedi.

Anastasia, ne kadar selfie çektiğini soran Guardian muhabirine "Çok. Sosyal medya ve WhatsApp grupları için…" diye yanıt verdi ve telefonundaki fotoğrafları gösterdi.