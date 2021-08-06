'İnsanım' diyen herkes dinlerken utandı! Murat Karakaş'tan insanlık dışı 'mülteci' yorumu!

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Fitilini Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ateşlediği faşist mülteci yaklaşımı bazı kendini bilmezler tarafından insanlık dışı ifadelerle dillendirilmeye devam ediyor.

Dinlerken bile utandıran sözler!

İzmir merkezli Ege'de Son Ses radyosunun sunucusu Murat Karakuş, mültecilerin konuşulduğu programda insan olan herkesi dinlerken bile utandıracak ifadeler kullandı.

Sapık zihni ile kin kustu!

Sözleri ile sapık bir ruh haline sahip olduğu anlaşılan Karakaş, Afgan vatandaşları insanlık dışı ifadelerle hedef aldı. Karakaş programın ilgili bölümünde şu çirkin sözleri sarfetti:

"Aslında Ukrayna'dan bayan mülteciler gelse bak o zaman hepimiz evimizde misafir ederiz. Gidiyor Afganistan'dan geliyorlar. Hwepsi sakallı sakallı leş gibi. Ukrayna'dan bayan mülteciler gelse daha güzel olmaz mı? Sen misafir edemezsin ama ben senin yerine iki üç tane ederim."